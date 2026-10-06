Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La regulación temporal de precios máximos para medicamentos será utilizada por el Gobierno como una medida de transición mientras ajusta la Ley 10.838 y prepara su reglamento, con el objetivo de establecer un esquema permanente para regular la competencia y los precios en el mercado farmacéutico.

María del Milagro Solórzano, ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), explicó que la intervención tendrá un plazo máximo de seis meses y vencerá en julio de 2027, ya que la medida empieza a regir en diciembre del presente año.

“Nosotros tenemos el objetivo de que, al hacer estas verificaciones, ya el mercado solito, después de la medida, se regule. La idea no es volver a extender el decreto, sino que más bien, a través de la implementación de la Ley 10.838, regular ya en general los medicamentos”, indicó la jerarca.

Dicha legislación, denominada Fomento y Promoción de la Competencia en el Mercado de Medicamentos, fue publicada en febrero de 2026; sin embargo, se mantiene sin reglamentación ocho meses después.

Su objetivo es promover el acceso a medicamentos en el sector privado mediante medidas para mejorar la competencia, proteger al consumidor y disminuir los precios. La legislación contempla, entre otros mecanismos, un Observatorio de Precios de Medicamentos Multinivel y una Comisión Nacional de Precios de Medicamentos.

“Es una ley que ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa en el periodo anterior, pero que debemos hacer unas modificaciones que estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, sobre todo en temas de permisos, bioequivalencias y algunos otros temas más técnicos. La idea es hacer algunas modificaciones a la ley que son necesarias y luego hacer la reglamentación”, agregó Solórzano.

La ministra señaló que, después de los procesos mencionados, el MEIC no tendría necesidad de intervenir en el mercado de los medicamentos mediante decretos, sino que utilizaría la ley para establecer una regulación permanente.

Decreto será temporal

Mientras se realizan esos ajustes, el decreto establece precios máximos para 69 moléculas o principios activos, 144 agrupaciones farmacéuticas y 356 medicamentos. Al considerar las diferentes presentaciones y marcas, la medida alcanzará hasta 517 productos.

Los medicamentos que actualmente se encuentren por encima del precio máximo podrán registrar reducciones de hasta un 30%. La ministra aclaró que la medida no obliga a aumentar el precio de aquellos productos que ya se comercializan por debajo del techo establecido.

“Se identificó que había importantes distorsiones en el mercado con respecto al precio de los medicamentos en Costa Rica. Comparamos los precios nacionales con algunos países de referencia. Había productos que tenían una alta diferencia. Tomamos la determinación de que era prudente y necesario que, en defensa del consumidor, interviniéramos en forma temporal”, comentó Solórzano.

El decreto tendrá un periodo de tres meses antes de entrar en vigencia, con el propósito de que las empresas ajusten inventarios y sistemas, y permanecerá activo durante seis meses.

Durante ese periodo, el MEIC realizará verificaciones sobre el cumplimiento de los precios establecidos.

Impactos para el sector

El sector farmacéutico plantea que la medida del ministerio afectaría principalmente a los medicamentos originales que se comercializan en el país, debido a que los productos genéricos, por lo general, tienen precios por debajo del máximo establecido.

La regulación de precios puede afectar la permanencia de algunos productos originales en el mercado costarricense si los fabricantes consideran que las condiciones dejan de ser rentables.

“Muchos medicamentos genéricos podrían en su momento elevarse o acercarse más al techo. Ya en el pasado, muchos productos y laboratorios salieron del país. Entonces se puede provocar un desabastecimiento de medicamentos originales. Los genéricos podrían subir de precio si se vuelven la única alternativa”, señaló Luis Villafuerte, farmacéutico.

El experto agregó que los costarricenses se podrían ver afectados dependiendo del nivel de bioequivalencia que tenga el producto genérico con respecto al original.

Además, sostiene que el sector ha mantenido cautela en contrataciones, movimientos e inversiones debido a la incertidumbre sobre las reglas que regirán el mercado. Según explicó, las empresas requieren claridad sobre la legislación definitiva para planificar sus operaciones.

“La consulta pública que se hizo sobre este decreto: los precios eran completamente diferentes; al final fueron un poquito más manejables que al principio. Pero la industria ha estado con susto de qué va a pasar. Si implementamos la ley, todos los actores tendrían las reglas claras; entonces, es más fácil que se organicen para que se cumplan de mejor manera”, comentó Villafuerte.

María del Milagro Solórzano Ministra del MEIC “Nuestro propósito es ayudar a que en el presupuesto de las familias costarricenses el tema de la salud no sea un inconveniente. El derecho a adquirir medicamentos de calidad y a un bajo costo para el bolsillo, para nosotros, es fundamental. La ley implica toda una reglamentación precisamente para regular la industria”.