MEIC anuncia fechas para Expopyme en zonas rurales

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) anunció las fechas para las ferias regionales de la Expopyme Oficial 2026. Cada uno de los eventos tendrá la participación de 40 emprendedores.

En total son 5 fechas entre los meses de agosto y octubre.

“Expopyme Oficial 2026 llegará a distintas regiones del país para acercar nuevas oportunidades a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), mediante espacios de exhibición, comercialización y conexión con nuevos clientes”, indicó el MEIC.

El ministerio recordó que el ingreso es gratuito para el público y los visitantes encontraron una variedad de productos y servicios como bisutería, joyería, alimentos, artesanías, cosméticos, productos para mascotas, textiles, servicios de cuidado personal, servicios educativos, hospedaje y muchos otros emprendimientos desarrollados por empresas regionales.