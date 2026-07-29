MEIC anuncia fechas para Expopyme en zonas rurales

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) anunció las fechas para las ferias regionales de la Expopyme Oficial 2026. Cada uno de los eventos tendrá la participación de 40 emprendedores.
En total son 5 fechas entre los meses de agosto y octubre.
“Expopyme Oficial 2026 llegará a distintas regiones del país para acercar nuevas oportunidades a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), mediante espacios de exhibición, comercialización y conexión con nuevos clientes”, indicó el MEIC.
El ministerio recordó que el ingreso es gratuito para el público y los visitantes encontraron una variedad de productos y servicios como bisutería, joyería, alimentos, artesanías, cosméticos, productos para mascotas, textiles, servicios de cuidado personal, servicios educativos, hospedaje y muchos otros emprendimientos desarrollados por empresas regionales.
|Región
|Día
|Lugar
|Huetar Norte – La Fortuna
|1 y 2 de agosto
|Calle frente a la Iglesia Católica
|Caribe – Cahuita
|15 y 16 de agosto
|200 metros de la entrada al Parque Nacional
|Chorotega – Playas del Coco
|11 y 12 de setiembre
|Boulevard Amor de Temporada en Carrillo
|Brunca – Pérez Zeledón
|10 y 12 de octubre
|Parque Central de Pérez Zeledón
|Pacífico Central – Quepos
|24 y 25 de octubre
|En el Malecón