Agentes de la Delegación Regional de Limón desplegan un megaoperativo contra una estructura criminal liderada por alias Tonny Peña.

La acción incluye seis allanamientos simultáneos: cinco en el sector de Atlántida y uno en Los Lirios de Limón.

El dispositivo policial, que inició pasadas las 10:00 a.m., forma parte de una investigación por los delitos de amenazas agravadas y accionamiento de arma ocurridos en abril de este año.

Durante las diligencias, los oficiales detuvieron a un joven de 19 años, presuntamente vinculado con estos hechos, y decomisaron dos armas de fuego: un fusil tipo M4 y una pistola calibre 9 milímetros.

Las imágenes captadas por este medio muestran a los agentes fuertemente armados ingresando a viviendas, así como el momento del traslado del detenido bajo estrictas medidas de seguridad.

El megaoperativo continúa en desarrollo y no se descartan nuevas detenciones ni decomisos adicionales en las próximas horas.

Fotos: Wilberth Hernández

Con información de Cristian Fallas, Extra Noticias