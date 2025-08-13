La Fiscalía Adjunta de Limón dirigió este miércoles un megaoperativo contra un subgrupo de la organización criminal liderada por el privado de libertad Peña Russell, alias “La T”.

La acción incluyó seis allanamientos simultáneos en el sector de Atlántida y en Los Lirios, como parte de una investigación por los delitos de amenazas agravadas y accionamiento de arma.

Arma decomisada en el allanamiento.

En el despliegue policial, iniciado a las 10:00 a.m., fue detenido un hombre de apellidos Doranth Doranth, de 19 años, sospechoso de amenazar de muerte a dos personas.

Sin embargo, otro de los imputados logró escapar al momento de la irrupción de los agentes y es buscado en las inmediaciones por oficiales de la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Fotos: Wilberth Hernández

Según la investigación, los sospechosos habrían intimidado a las víctimas en persona y mediante llamadas telefónicas, mostrando armas de fuego para reforzar las amenazas. El origen del conflicto se remonta a mayo de 2023, cuando uno de los imputados profirió ofensas contra una menor vinculada a la familia de los ofendidos. La denuncia se presentó en 2025 y fue asignada al expediente 25-000918-0063-PE.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron armas de fuego incluido un fusil tipo M4 y una pistola calibre 9 milímetros así como municiones. La Fiscalía mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas detenciones.