Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutan este jueves, desde las 5:00 a.m., un total de 15 allanamientos en distintos sectores de Limón, como Cieneguita, Moín, Villa del Mar y Corales II.

El objetivo de las diligencias es la detención de al menos 9 personas sospechosas de integrar una estructura vinculada a delitos de robo agravado y otros ilícitos.

Según la información preliminar, la investigación inició en febrero de este año, luego de que se reportara que un grupo de aproximadamente 20 sujetos, fuertemente armados, ingresó violentamente a 2 propiedades en el sector de Moín.

En apariencia, los sospechosos amenazaron al cuidador del lugar para obligarlo a abrir los portones y sustrajeron cerca de 10 embarcaciones, jetskis, motores fuera de borda, documentos y diversos bienes.

Posteriormente, los artículos robados habrían sido trasladados por vía fluvial unos 300 metros río arriba, donde inicialmente fueron ocultados.

Además, se presume que este grupo tomó el control de 2 terrenos tipo “patio”, propiedad de un hombre de apellido Soto, quien fue detenido en 2024 por robo de combustible y figura dentro de la lista de posibles extraditables.

Tras varias diligencias, los agentes lograron identificar a los presuntos responsables, lo que permitió la ejecución de los allanamientos bajo la dirección del Ministerio Público.

El operativo se mantiene en desarrollo y no se descartan más detenciones o decomisos en las próximas horas.