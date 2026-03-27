Megaoperativo en La Fortuna para recibir a 50 mil turistas

La Fortuna de San Carlos tendrá un megaoperativo para salvaguardar a aproximadamente 50 mil turistas para esta Semana Santa, de acuerdo a las cifras de la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna (ADIFORT).

La acción policial se realizará entre la Fuerza Pública, la Policía Turística, la Policía Municipal, la Policía de Tránsito, la Cruz Roja, Bomberos y la Cámara de Turismo.

Gabriel Quirós, coordinador operativo regional de la Cruz Roja.

Para esta Semana Mayor, las autoridades realizarán operativos de tránsito, vigilancia y control a partir de este sábado 28 de marzo y se intensificarán el jueves, viernes, sábado y domingo santo.

Según la Asociación de Desarrollo, la Policía Municipal de San Carlos contará con 94 cámaras de vigilancia, instaladas en 33 zonas de ingreso y “puntos calientes”, además de equipos electrónicos que vigilarán los espacios públicos, detectan movimientos sospechosos y previenen los delitos.

Manuel Hidalgo, ADIFORT.

En temporadas de alta visitación de turistas como la Semana Santa, La Fortuna se transforma en un lugar apetecido por los turistas tanto nacionales como extranjeros.