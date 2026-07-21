Megaoperativo en cárceles del país: OIJ realiza allanamientos

Al menos seis centros penales del país son allanados este martes, por las autoridades judiciales como parte de un operativo que busca desarticular una organización dedicada al ingreso ilegal de teléfonos celulares a diferentes cárceles.

De acuerdo con fuentes judiciales, el operativo tiene como objetivo la captura de más de 40 personas.

Operativos. Foto: corresponsal de la zona.

Las diligencias están a cargo de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Siquirres.

Entre los posibles objetivos figura el jefe de la Policía Penitenciaria de Guápiles.

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