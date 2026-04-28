Un amplio despliegue de la Policía de Control de Drogas (PCD) sacudió este martes varios sectores de Caldera de Puntarenas, donde se ejecutaron 23 allanamientos simultáneos como parte de una investigación por narcomenudeo.

Las intervenciones se realizaron en barrios como Salinas, Mata de Limón, Villanueva, Cambalache y Santa Marta, zonas donde las autoridades identificaron una estructura criminal dedicada a la venta de drogas cerca de centros educativos.

Megaoperativo en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

De acuerdo con el director de la PCD, Stephen Madden, la investigación que inició desde marzo del 2024, derivó en la ejecución de 23 allanamientos a esta banda que mantenía un control significativo del microtráfico en la zona.

Megaoperativo en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

Las autoridades señalaron que la estructura utilizaba viviendas ubicadas en puntos estratégicos para facilitar la distribución de estupefacientes, incluso en sectores frecuentados por menores de edad.

Como resultado del operativo, 17 personas fueron detenidas, incluyendo al actual líder del grupo, mientras se decomisaron armas de fuego, droga (marihuana) y otra evidencia clave para el caso.

Megaoperativo en Puntarenas. Foto: Randall Sandoval.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones buscan frenar la venta de estupefacientes en comunidades vulnerables y espacios frecuentados por menores de edad.