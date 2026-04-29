MegaCon Costa Rica 2026 promete un fin de semana épico de entretenimiento familiar

Los fanáticos de la cultura pop tienen una cita imperdible: MegaCon Costa Rica regresa este 2 y 3 de mayo al Centro de Convenciones de Costa Rica, con una edición cargada de experiencias para toda la familia.

Según explicó Oscar Romero, CEO de MegaCon, esta nueva edición reunirá lo mejor del entretenimiento geek, el cosplay, los videojuegos, el arte y las competencias de alto nivel, consolidándose como uno de los eventos más esperados del año.

Además, los asistentes podrán disfrutar de una amplia zona de gaming, torneos de eSports durante dos días intensos y una renovada Artist Alley, que contará con la participación de 48 artistas nacionales, quienes exhibirán y venderán sus creaciones originales.

Romero destacó que MegaCon está diseñado como un evento completamente familiar, por lo que también habrá espacios especiales para niños, actividades interactivas y zonas pensadas para que personas de todas las edades puedan disfrutar de la experiencia.

“Queremos que MegaCon sea un punto de encuentro para familias, amigos y fanáticos de todas las generaciones. No solo es un evento para amantes del anime, los cómics o los videojuegos, sino una experiencia completa de entretenimiento”, señaló.

Durant dos días, el Centro de Convenciones se transformará en el epicentro de la cultura pop en Costa Rica, con invitados especiales, experiencias inmersivas, concursos y muchas sorpresas para quienes asistan.

MegaCon Costa Rica 2026 promete superar expectativas y convertirse nuevamente en uno de los eventos más importantes del país para los amantes del entretenimiento, la creatividad y la diversión.

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