Agentes policiales ejecutaron un mega operativo en Pavas, donde decomisaron armas, droga, motocicletas y dinero a diversos sujetos durante las diligencias.
El operativo se desarrolló durante la noche y madrugada de este sábado 30 de agosto con múltiples autoridades de Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas (PCD), Policía Municipal de San José, entre otros.
Los resultados:
- Decomiso de casi 900 mil colones en efectivo
- Decomiso de 5 motocicletas
- Decomiso de 21.50 gramos de marihuna tipo wax
- Cinco cigarrillos
- 115 gramos de marihuana
- 31 gramos de tusi
- 120 gramos de ketamina
- 65 gramos de cocaína.
- Tres armas de fuego y una menos letal
- Cinco motocicletas
- 15 placas metálicas
- Formularon 61 boletas por diversas infracciones a la Ley de Tránsito
- Detención de 3 personas con órdenes de captura pendientes
El operativo se llevó a cabo en localidades de Pavas como:
- Lomas del río
- Villa Esperanza
- Rincón Grande