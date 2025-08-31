Agentes policiales ejecutaron un mega operativo en Pavas, donde decomisaron armas, droga, motocicletas y dinero a diversos sujetos durante las diligencias.

El operativo se desarrolló durante la noche y madrugada de este sábado 30 de agosto con múltiples autoridades de Fuerza Pública, Policía de Control de Drogas (PCD), Policía Municipal de San José, entre otros.

Los resultados:

Decomiso de casi 900 mil colones en efectivo

Decomiso de 5 motocicletas

Decomiso de 21.50 gramos de marihuna tipo wax

Fotografía Fuerza Pública

Cinco cigarrillos

115 gramos de marihuana

31 gramos de tusi

120 gramos de ketamina

65 gramos de cocaína.

Fotografía Fuerza Pública

Tres armas de fuego y una menos letal

15 placas metálicas

Formularon 61 boletas por diversas infracciones a la Ley de Tránsito

Detención de 3 personas con órdenes de captura pendientes

Fotografía Fuerza Pública

El operativo se llevó a cabo en localidades de Pavas como:

Lomas del río

Villa Esperanza

Rincón Grande