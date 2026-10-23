Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Las personas jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral tendrán una opción para acercarse al mercado de trabajo este viernes 23 de octubre, cuando la Municipalidad de Escazú realice una feria de empleo con más de 1.000 oportunidades laborales.

La actividad se lleva a cabo desde las 11:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en el Gimnasio de la Villa Ecológica Deportiva de Escazú y cuenta con la participación de más de 38 empresas. La organización estima que alrededor de 1.000 personas asistirán a la jornada.

La feria está dirigida a personas con y sin experiencia laboral, aunque la mayoría de los puestos disponibles están diseñados para jóvenes que buscan incorporarse por primera vez al mercado de trabajo.

Las vacantes abarcan diferentes áreas, entre ellas administración, servicio al cliente, cajas, ventas, bodegas, transporte, hotelería, turismo, restaurantes, construcción, mecánica, tecnología, telecomunicaciones, recursos humanos, contabilidad, seguridad, salud y docencia, entre otras especialidades.

Quienes deseen participar deben llevar su currículum vitae, ya sea impreso o en formato digital. La actividad permitirá a los asistentes entrar en contacto directo con las empresas participantes y conocer sus procesos de reclutamiento.

“Esta feria de empleo refleja nuestro compromiso con la generación de oportunidades para la población escazuceña, especialmente para las personas jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral”, expresó Ligia Hernández Rojas, alcaldesa en ejercicio.

La iniciativa es organizada por el Programa de Intermediación de Empleo de la Municipalidad de Escazú.

Datos de la feria