El gobierno proyecta tener lista para finales de 2026 la cárcel más grande y tecnológica del país, destinada a recluir a 5.100 privados de libertad de alta peligrosidad, incluidos líderes de grupos de crimen organizado y narcotráfico.

La iniciativa abre el debate sobre si esta infraestructura podría reducir la crisis de seguridad que vive Costa Rica, marcada por el incremento de homicidios ligados al narcotráfico y al sicariato.

Gerardo Castaing, exjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y especialista en seguridad, sostiene que la obra es necesaria ante el aumento de la violencia.

“La construcción de más centros penitenciarios se hace sumamente necesaria. Si esta gente está en la cárcel, debemos pensar que podría haber una rebaja significativa en los homicidios, principalmente”, dijo, aludiendo a los constantes ataques entre bandas por el control de territorios para la venta de drogas.

En contraste, Fiorella Salazar, exministra de Justicia, advierte que ampliar la capacidad carcelaria no garantiza una disminución del crimen.

“Países con mayores tasas de encarcelamiento siguen enfrentando altos niveles de criminalidad. Una mega cárcel puede aliviar el hacinamiento, pero no impacta directamente en la seguridad ciudadana”, afirmó. Salazar subrayó la importancia de cortar los vínculos entre redes criminales dentro y fuera de prisión y fortalecer los programas de reinserción social.



Opiniones encontradas

Luis Guillermo Solís Expresidente de la República

“Se hace una mega cárcel y se va a llenar, especialmente si se aplican medidas como en El Salvador. Eso no resuelve la inseguridad; puede aumentar el desfinanciamiento”.

Fiorella Salazar Exministra de Justicia y Paz

“El verdadero aporte del sistema penitenciario a la seguridad está en reducir la reincidencia. Sin programas de reinserción, una mega cárcel se convierte en un simple ‘depósito humano’”.

Walter Navarro Exdirector de Fuerza Pública

“Una cárcel de máxima contención vendría a ordenar el sistema. Pero para incidir en la realidad criminal debe acompañarse de una reforma legal que agilice los procesos judiciales”.

Erick Villalba Criminólogo

“Una mega cárcel de estas proporciones podría generar contención y mejores condiciones para la reinserción, aunque su impacto en la reducción del crimen sería limitado”.