La acción policial costarricense que derivó en el decomiso de 947 paquetes de aparente cocaína, los cuales eran transportados por 3 sujetos de nacionalidad colombiana, le da la vuelta al mundo y medios españoles se hicieron eco.

El operativo, que se desarrolló específicamente a unas 33 millas náuticas de Cabo Matapalo, fue reportado por los medios Noticias Cuatro y UHN Plus.

“Los guardacostas de Costa Rica interceptan casi dos toneladas de cocaína en una embarcación”, reportó Cuatro.

Por su parte, UHN Plus destacó la colaboración entre el país y los Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

Operación conjunta

Esta misión fue resultado de una coordinación internacional con la DEA y el apoyo de una aeronave de los Estados Unidos, que permitió el seguimiento constante de la lancha sospechosa.

Cabe resaltar que los sospechosos detenidos navegaban en una lancha rápida, de nombre “Zeus 27”, donde ocultaban 947 paquetes de aparente cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

En el despliegue participaron unidades de élite como la Policía de Control de Drogas (PCD), el Servicio Nacional de Guardacostas (SNGC) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES).

Además de la droga, los oficiales decomisaron 21 pichingas y 14 estañones que se encontraban a bordo de la estructura.