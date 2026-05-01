El medio británico Daily Mail destacó la captura de un presunto líder narcotraficante conocido como “Shock”, quien fue detenido en el Reino Unido luego de que publicaciones en redes sociales de su esposa permitieran ubicar su paradero.

Según la publicación, el sospechoso, identificado como Luis Manuel Picado Grijalba, era requerido por autoridades de Estados Unidos por presuntamente liderar una red internacional de tráfico de cocaína. Su detención se produjo en Londres, donde se encontraba junto a su pareja disfrutando de un viaje por Europa.

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De acuerdo con el reporte, agentes federales estadounidenses siguieron las fotografías y publicaciones que la esposa del sospechoso compartía en redes sociales, en las que mostraba destinos turísticos y lujosos escenarios. Estas imágenes permitieron rastrear sus movimientos entre varios países hasta ubicarlo en territorio británico.

El informe señala que el hombre es vinculado con una estructura criminal que trasladaba droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos, con presuntos nexos con organizaciones en Colombia y México. Además, se le atribuyen actos de violencia, tortura y homicidios dentro de esa red criminal.

Tras su captura, el caso avanzó en tribunales británicos con miras a una posible extradición hacia Estados Unidos, donde enfrentaría cargos por narcotráfico internacional.