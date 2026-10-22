Medidores inteligentes: la apuesta de CNFL para reducir emisiones

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) redujo la emisión de 58,47 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e) en lo que va del año, gracias a la implementación de tecnología de medición inteligente, conocida como Infraestructura de Medición Avanzada (AMI).

Esto se debe a la instalación de 24.339 medidores inteligentes, los cuales permiten a las distintas sucursales de la compañía ejecutar conexiones y reconexiones del servicio eléctrico de forma remota.

Además, disminuye la necesidad de movilizar cuadrillas técnicas hasta los hogares de los clientes, lo que reduce de manera directa el consumo de combustible de su flota vehicular.

Foto: CNFL

Metodología e impacto acumulado

Los datos reportados forman parte de los resultados del Programa Acción Climática que administra la CNFL.

“Para su cálculo se consideran las conexiones y reconexiones remotas, la automatización de la red de distribución, así como el monitoreo y la verificación de mejoras en la calidad de la energía”, indicó José Pablo Cob, jefe de la Unidad de Sostenibilidad de la CNFL.

Durante el año 2025, la empresa reportó una disminución total de 652,65 tCO₂e producto de diversas iniciativas institucionales, tales como el impulso a la movilidad eléctrica, la digitalización de procesos y la instalación de luminarias LED. De esa cifra global, 74,70 toneladas fueron atribuidas directamente a los beneficios del sistema AMI, según el Informe de Sostenibilidad Empresarial 2025.

Beneficios para el consumidor

Más allá de la mitigación del impacto ambiental, los dispositivos AMI aportan optimizaciones operativas para los abonados de la empresa eléctrica. Entre las principales ventajas destacan el registro del consumo de energía en intervalos configurables de 15, 30 o 60 minutos, la lectura automática de datos, la detección oportuna de irregularidades en el sistema y una reducción sustancial en los tiempos de reconexión del servicio.