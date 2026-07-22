Médicos dividen un solo frasco de Tirzepatida en varios pacientes

En consultorios privados de Costa Rica, médicos están utilizando un solo frasco de Tirzepatida para inyectar hasta 10 pacientes distintos, una práctica que especialistas denuncian como un riesgo sanitario y un uso indebido de las fórmulas magistrales.

Esta modalidad, detectada por los propios doctores, consiste en fraccionar un tratamiento que debería ser individualizado para suministrarlo de forma genérica, lo que aumenta la probabilidad de contaminación cruzada y compromete la precisión de las dosis.

“Un medicamento magistral es un fármaco que yo solicito para una necesidad específica del paciente. Entonces, estos médicos lo que hacen es que solicitan el medicamento y les llega un frasco y ese vial, en lugar de entregarlo al paciente, lo utilizan para más. Lo que era para un paciente lo están utilizando en al menos 10 y eso en realidad no es una práctica correcta”, explicó la doctora Tessa van den Boogaard, especialista en obesidad y metabolismo.

Riesgos biológicos y “dosis ciegas”

El uso de un mismo frasco para múltiples inyecciones no es solo una falta de ética profesional, sino una amenaza biológica.

Al manipular repetidamente el vial en un entorno que no garantiza la esterilidad de un laboratorio de biología molecular, el riesgo de introducir bacterias en la sustancia es elevado.

Además, al no ser un producto regulado, los pacientes reciben lo que se denomina una “dosis ciega”: Una sustancia cuya concentración real del principio activo se desconoce y que podría estar adulterada con otros compuestos para simular efectos de pérdida de peso.

Alejandro Chaves, endocrinólogo del Hospital Metropolitano, advierte que existen múltiples peligros de la manipulación inadecuada y la baja calidad de estos preparados en comparación con los fármacos originales.

“Los laboratorios que preparan los fármacos originales son de muy alta calidad porque están preparando medicamentos que son de biología molecular. Entonces obviamente si yo lo hago con estándares inadecuados voy a tener más problemas. Además, si yo uso un mismo frasco para estar inyectando a más de una persona, ahí puede haber contaminación cruzada, porque de lo que tengo entendido, muchos de los pacientes los inyectan en la misma clínica”, detalló el médico.

Mientras la molécula original aún no se comercializa legalmente en el país, el mercado de los preparados magistrales opera en una zona gris donde la trazabilidad y la seguridad del paciente quedan en un segundo plano frente al beneficio económico.

El fraccionamiento de la “fórmula magistral”

La preparación magistral de un medicamento es, por definición, un tratamiento personalizado que responde a una receta médica específica para un único paciente.

Sin embargo, la investigación de Grupo Extra comprobó que este mecanismo se está utilizando como un portillo legal para la distribución masiva de Tirzepatida.

Ante estos señalamientos, el laboratorio Farmagistral se desligó de cualquier tipo de anomalía y sostienen que su modelo de venta exclusiva a médicos busca precisamente garantizar el control profesional del tratamiento.

“Al ser un medicamento de uso inyectable las solicitudes de preparación y envío las realizan los médicos y no directamente los pacientes, y el médico es el encargado de aplicar la dosis semanal al paciente.

De esta forma nos garantizamos una valoración adecuada por parte del profesional médico sobre la progresión gradual en el incremento de la dosis al paciente y un manejo adecuado de la cadena de frío del producto”, aseguraron.