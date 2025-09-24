La Unión Médica Nacional (UMN) denunció ante los diputados de la Comisión de Cartago condiciones insalubres en la atención de pacientes en zonas indígenas, principalmente en Alto Chirripó.

Según explicó la doctora Marianella Romero, existen falencias en infraestructura, amenazas de serpientes venenosas y falta de acceso a servicios básicos como agua y electricidad.

En algunos lugares no hay cielo raso, por lo que deben colocar tiendas de campaña, además de que las paredes tienen huecos que deben tapar con bolsas de basura para evitar que entre el frío.

“No hay acueducto, si llueve la toma de agua se contamina, hay pocos tanques y a veces están sucios. Solo dos puestos tienen electricidad, hay unas partes que tienen internet, pero es muy mala. Si hay una emergencia no tenemos cómo comunicarnos. Hay muchos puestos en malas condiciones, todo es una sola sala ¡sin privacidad para el paciente!”, denunció Romero.

Incluso, aseguró que el personal debe dormir en los mismos consultorios, pues la mayoría de los puestos no tienen un espacio destinado para que los médicos descansen.

“La tienda para dormir, el colchón, las hieleras para trasladar el alimento porque no hay refrigerador, todo lo tenemos que comprar nosotros. Las culebras ya están llegando al puesto. Es mejor atender a los pacientes en el suelo que en las camillas, porque se pueden caer”, agregó la funcionaria.

Ante estos señalamientos, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, señaló a los diputados que en los últimos tres años se han invertido cerca de ¢202 millones y que, por medio de donaciones, han logrado mejorar la infraestructura de muchos de estos puestos.

Además, enumeró una serie de proyectos que se ejecutarán en la zona, todos en el portafolio de inversión con fecha de entrega entre 2027 y 2028.

Ante esto, el diputado frenteamplista Antonio Ortega cuestionó que la CCSS estaba fallando en cumplir con la atención médica para las comunidades indígenas.

Sin embargo, Taylor aseguró que existen estrategias que permiten mejorar la cobertura en salud.

“Nosotros nos acercamos a las comunidades, estamos yendo allá con especialistas. Si los pobladores no pueden llegar hasta el hospital, el hospital va a ir hasta donde ellos”, subrayó.