Roberto Salvatierra, médico general que valoró a Josette Garro, vecina de Aserrí que falleció este lunes tras una dura batalla contra una compleja condición de salud, envía un mensaje a quienes sufren de depresión o ansiedad: No buscar soluciones en las drogas ni en el alcohol.

El caso de Josette conmovió a miles de personas luego de que ella misma compartiera en redes sociales el rápido deterioro que sufrió a causa de una bacteria que comprometió su hígado y riñones, provocándole una pérdida de casi 20 kilogramos en tan solo un mes.

Días antes de su muerte, Salvatierra determinó que, además de su deterioro físico, la joven de 25 años enfrentaba un fuerte padecimiento psiquiátrico que avanzó de forma silenciosa y terminó afectando gravemente su bienestar.

“Tras la pérdida de su esposo, Josette cayó en una profunda depresión y ansiedad. Pasaba mucho tiempo sola, y en lugar de buscar ayuda médica y psicológica, comenzó a consumir ketamina como si fuera un ansiolítico”, afirma el doctor.

En palabras de Salvatierra, la familia de Josette, aunque siempre estuvo pendiente de ella, desconocía cómo lograba conseguir la sustancia que habría agravado su deterioro físico hasta comprometer seriamente sus riñones y su salud en general.

“Quiero ser enfático: la ketamina fue el ansiolítico que ella eligió en lugar de buscar la ayuda adecuada. Y ese error le costó la vida. Esto debe servirnos de lección: la depresión y la ansiedad son enfermedades reales, no una debilidad ni un invento. Son condiciones que, sin el acompañamiento correcto, pueden llevar a la muerte”, afirma Salvatierra.

De acuerdo con el médico, la joven fue remitida primero al Hospital Nacional Psiquiátrico y luego al Hospital San Juan de Dios; sin embargo, ella decidió firmar su salida voluntaria pese a encontrarse en una condición delicada. Finalmente, falleció la madrugada del lunes 29 de setiembre.

Es por eso que, tras el caso de Josette, Salvatierra envía un mensaje para todos aquellos los que sufren de depresión o ansiedad.

“Busquen a los médicos, psicólogos y profesionales de salud que están para ayudar. Hay caminos de tratamiento y hay esperanza, pero nunca la encontrarán en sustancias que destruyen el cuerpo y la mente”, finalizó Salvatierra.

Madre de una niña de 6 años, Josette contó en vida con la solidaridad de vecinos y personas de todo el país, quienes organizaron donaciones y le brindaron víveres para apoyarla en su tratamiento y en las necesidades de su hogar.

Tras confirmarse su fallecimiento, familiares y allegados se encuentran profundamente consternados por la pérdida, que deja un fuerte vacío en su comunidad.