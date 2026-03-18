La inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral es un compromiso social y cada vez más empresas se suman a estas iniciativas abriendo puertas a muchas personas que son el sustento de sus hogares.

La fundación “Yo puedo, ¿y vos?” en alianza con Red Point, busca impulsar y promover la inclusión educativa y laboral de las personas con síndrome de Down, así como crear redes de apoyo para concientizar sobre sus capacidades y desarrollo en la sociedad.

Por eso ponen a la venta medias diseñadas por personas con síndrome de Down; cada diseñador estampa sus gustos y su identidad en cada calcetín.

Durante los últimos años se ha comercializado las medias tradicionales de caña alta, sin embargo, este año, como aspecto novedoso, se adicionaron las calcetas de caña corta y calcetas “invisibles” que han tenido mucha aceptación en el mercado.

Gran parte de las utilidades son destinadas a esta fundación que brinda un abordaje integral a personas con otras discapacidades con el fin de insertarlas en todos los ámbitos sociales, pero principalmente en el ámbito laboral.

Las medias se encuentran a la venta en diferentes tiendas departamentales como: Walmart, Yamuni, entre otras.

Recuerde que usted puede ser parte de esta campaña, llevando sus medias diferentes este próximo 21 de marzo, bajo el lema: “Las llevamos diferentes porque todos somos iguales”.