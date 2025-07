Omnilife es el nuevo patrocinador del Saprissa, así lo anunció Kenya Vergara, directora de Marketing Global de Omnilife-Seytú e hija de Jorge Vergara, quien fuera dueño del Saprissa del 2003 al 2011 y muriera el 15 de noviembre de 2019.

Esta es la segunda incursión de la familia Vergara en el equipo tibaseño. La primera ocasión tiene una historia digna de contar. Son actores directos Hernán Medford, en ese momento Gerente Deportivo, y nuestro entrevistado, Manuel Muñoz Alemán, quien era el jefe de prensa y comunicación de los morados. También fue jefe de prensa en la Federación Costarricense de Fútbol. Aquí lo que conversamos en Grupo Extra con Muñoz Alemán:

En la época de Vergara en La Cueva.

¿Cómo se les ocurrió contactar a don Jorge Vergara?

En el 2003 Hernán Medford era el Gerente Deportivo y yo el director de Comunicación y Jeaustin Campos era el Gerente de Mercadeo. Le dije a Hernán que había un señor, que en paz descanse, que patrocinaba a Chivas de Guadalajara, que le inyectaba mucho dinero y era dueño de Omnilife. Saprissa estaba en una situación precaria y se decía que ya estaban por ponerle candados al estadio.

¿Cuánto difícil era la situación?

Se les debía dinero a los jugadores y hasta a la misma planilla administrativa y era una situación muy precaria.

¿Qué más le dijo usted a Medford?

Yo le dije usted que estuvo en México y tiene contactos por qué no contacta a don Jorge Vergara, así le ofrecemos acciones y le decimos de nuestra situación. Lo hizo y entonces nos pidieron que les mandáramos el historial de Saprissa.

Fue Jefe de prensa en la Federación Costarricense de Fútbol.

¿Fue difícil hacer esa reseña?

No fue difícil porque yo tenía todos esos datos. Hablamos con un Gerente Financiero Raúl (Cuevas). Le enviamos todo el historial, destacando que Saprissa es el equipo de mayor afición. Les interesó por sus productos y nos reunimos en el Hotel Cariari Jorge Alarcón, Hernán Medford, ese señor Raúl (Cuevas) y yo.

¿Qué pasó luego?

Don Jorge Alarcón llamó por teléfono a don Jorge Vergara y le dijo que necesitábamos $300 mil dólares. Hablaron de que era como un giro por compromiso y que luego iba a asumir la mayoría de las acciones. Hernán y yo entonces le comunicamos a la junta directiva, porque lo habíamos hecho sin el consentimiento de ellos. Decidieron hacer una sesión extraordinaria con los personeros de don Jorge Vergara para finiquitar todo en un documento oficial, donde Omnilife se hacía cargo de Saprissa.

En la actualidad sigue asistiendo al estadio a ver jugar a su amado Saprissa

¿Qué pasó cuando les llegó el dinero?

El señor Vergara hace el giro una semana después y se lo comentamos a Jeaustin Campos (Gerente de Mercadeo) así como a los líderes que eran Erick Lonis y Víctor Cordero. Eran más de tres meses de atrasos de salarios.

¿Cómo recibieron la noticia los dirigentes?

Los directivos muy felices porque no había de donde… Don Minor Vargas había intentado gestionar con varias empresas vender acciones y no había podido. Canal 7 tenía unas, pero no alcanzaba. Los jugadores lo tomaron con mucha algarabía y felicidad. Hernán Medford y yo salvamos a Saprissa de una quiebra inminente.

¿Se siente salvador del Saprissa?

Con seriedad le digo que sí, porque Hernán y yo hicimos las gestiones, mandamos toda la información e hicimos todo.

¿Recibieron algún pago de dinero por esa gestión?

Cuando se vendían las acciones al que lo hacía se le daba una remuneración, pero nosotros no quisimos recibir nada. Fue más que todo por amor al Saprissa. Nunca hicimos cuentas, porque lo que interesaba era salvar al Saprissa y no recibimos méritos, pero para nosotros es un orgullo haber apoyado a nuestro querido Saprissa. Hoy llego al estadio como cualquier aficionado más, apoyando al equipo de mis amores.

¿Cómo fue convencer a don Jorge Vergara?

Fue difícil porque le tuvimos que hacer ver que hacer ver a este señor de la trascendencia del Saprissa para el fútbol nacional y que es el equipo de mayor afición. No nos alcanzaba y las deudas eran millonarias. La mayor deuda era con la Caja (Costarricense del Seguro Social) que nos quería cerrar el estadio.

Decidió hacer la gestión por amor al Monstruo y al igual que Medford no cobraron comisión por la gran venta de acciones.

¿Cómo ve que regrese Omnilife?

Este regreso lo veo muy beneficioso para Saprissa, para mí es un patrocinio de lujo que viene a refrescar y reforzar las arcas del Deportivo Saprissa. Es más que una gota financiera importante. No sé de cuantos millones sea, pero es de vital importancia y va a traer muchos beneficios a Saprissa y solventar la liquidez económica. También sirve por la deuda que se tiene por el jugador Jimmy Marín, que eso está hundiendo a Saprissa. No sé si el Gerente mintió, pero dijo que tenía la plata. Esa es la historia y puedo decir abiertamente que nosotros fuimos los salvadores de Saprissa.