Los duelos en los banquillos de cara a las semifinales del Clausura 2026 estarán bastante interesantes, ya que son técnicos que han tenido muchos méritos a lo largo de sus carreras.

En la primera llave se enfrentará Amarini Villatoro ante José Giacone, mientras que la segunda semifinal será entre Hernán Medford y José Saturnino Cardozo.

Entre todos estos entrenadores, Medford tiene una particularidad que lo distingue al resto, y es que es el único técnico costarricense en la fase final.

El entrenador del Saprissa llenó de elogios a los dos entrenadores extranjeros que más recientemente llegaron al país, es decir, al técnico de Municipal Liberia y al de Cartaginés.

“Yo felicito mucho al señor (Saturnino) Cardozo, porque aparte que es un buen entrenador, es amigo, fuimos contrincantes en México. Amarini (Villatoro), que es un gran amigo mío, siempre lo dije estando en Guatemala, es el mejor entrenador en Guatemala, y ahora aquí viene y demuestra cosas buenas. Lo he dicho que vienen extranjeros a dejar cosas buenas en el fútbol, y ellos dos lo han hecho”.

El DT morado pide que no se olviden de los entrenadores nacionales, ya que son los que cosechan mayor cantidad de éxitos a nivel nacional.

“También felicitar a todos esos ticos entrenadores que han estado la mayoría de veces sentados aquí, hablando de semifinales, y la mayoría de esos entrenadores ticos que han quedado campeones en este país, que el 99% en los últimos 30 años de los que han quedado campeones han sido entrenadores ticos. Lamentablemente, no todo el mundo lo aprecia eso, a veces no somos nacionalistas”.

El primer duelo entre Hernán Medford y José Saturnino Cardozo será este próximo domingo a las 4 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.