El director técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford, no salió del todo conforme con el rendimiento de su equipo esta noche en el Carlos Ugalde, donde los florenses rescataron el empate a dos, luego de irse perdiendo al medio tiempo.

Medford, volvió a puntualizar en conferencia de prensa, contra la actitud de sus dirigidos, tal y como lo hizo contra el Independiente de Panamá.

“Obviamente es de analizar, cuando uno se sienta acá le gustaría hablar de que talvez el sistema, la estrategia no ayudó mucho, pero lamentablemente hay que hablar de actitudes, porque nosotros no podemos tener esa actitud en el primer tiempo. Es actitud y ahí el jugador tiene que estar consciente de eso, porque la actitud que se tuvo en el primer tiempo fue mala y ahí es donde San Carlos saca provecho”, comentó Medford.

A pesar del empate, Herediano cerró la jornada siendo tercero de la tabla de posiciones.

El estratega, señaló que todo cambió en la segunda parte.

“En el segundo tiempo la actitud cambia y le agregamos la estrategia y el sistema y todo eso y el equipo se vio mejor, sacamos un empate valioso verdad, que al final es un marcador justo”, señaló Medford.

Además, Hernán fue enfático que todavía, no ha tenido realmente tiempo para trabajar con el grupo y básicamente todo ha sido charlas técnicas.

“Yo no he tenido tiempo de trabajar con el equipo, porque llegué y prácticamente un partido contra Pérez, viajamos a Panamá no dio tiempo, luego viajamos acá, ósea nosotros como técnico yo no he tenido tiempo de trabajar. Es más de hablar con ellos, pero tiempo no. Hay que cambiar cosas, especialmente en la actitud de jugadores”, indicó Medford.

El próximo partido del Herediano será el jueves contra el Municipal de Guatemala en duelo definitorio para saber quien avanza en la Copa Centroamericana.