¿Medford va por revancha ante Cartaginés? Técnico responde

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La última vez que Saprissa visitó el “Fello” Meza, le remontaron en cuestión de 15 minutos y quedaron fuera de la Copa Centroamericana.

Ese recuerdo todavía sigue presente en la mente de los morados y así lo expresó el técnico Hernán Medford, quien regresará a territorio brumoso, pero esta vez por campeonato nacional.

“Sí, es una revancha. Tenemos una revancha contra Cartago y estamos deseando que sea domingo. Evidentemente lo digo con respeto y no sabemos qué pueda pasar, pero queremos ir a ganar”, indicó.

El estratega saprissista reconoce la importancia de este duelo, pues, en caso de ganar, se distancian a 7 puntos de los brumosos en el liderato del Apertura 2026.

Saprissa viene de golear 6-0 a Sporting FC, otro de los rivales directos que está en puestos de clasificación.

“Con ese triunfo, se ratifica que Saprissa también es un equipo muy bueno. Sé que tengo que exigir más y para hacer valer lo de hoy tenemos que ir a ganar a al ‘Fello’ el domingo”, manifestó Medford.

El juego entre blanquiazules y tibaseños será este domingo a las 11:00 a.m. en territorio cartaginés.