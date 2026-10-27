Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El director técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, defendió su trabajo al mando del club en la previa del repechaje de vuelta por el cupo a la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Si al Saprissa se le califica de inestable estando en el primer lugar, ¿la situación de los equipos de abajo cómo será?”, aseveró Medford.

Asimismo, Medford concuerda con Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, sobre los sectores que cuestionan el rendimiento de los clubes a nivel internacional y advirtió sobre la presión mediática que rodea al fútbol costarricense.

Foto: Jorge Castillo.

“Ustedes como periodistas deberían analizar que si Saprissa queda fuera, como muchos esperan, o si Alajuela y Cartago quedan fuera, ustedes tienen menos trabajo. Si vamos a Concacaf, van ustedes ahí a la par de nosotros en el avión. Pero no, hay mucho antipatriota esperando que los equipos ticos pierdan”, señaló.

En el parte médico, el técnico detalló el complicado panorama que enfrenta el plantel de cara al armado de su alineación.

Foto: Jorge Castillo.

“Tenemos lesionados a Kendall (Waston), (Sebastián) Acuña, (Sebastián) Padilla y (Orlando) Sinclair; recuperamos a (Luis) Paradela”, explicó el estratega.

Medford reconoció el bache de rendimiento del equipo, pero ratificó la obligación de responder en el compromiso decisivo.