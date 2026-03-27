Medford revela herida profunda del Monstruo

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El técnico del Saprissa, Hernán Medford cuestionó el trabajo que hicieran en el club los españoles Sergio Gila y Luis Tornadijo, exgerente deportivo y exjefe de divisiones menores.

“Yo estoy llegando. Hay cosas que no conocía bien. Con los extranjeros que tuvieron manejando divisiones menores retrocedieron a Saprissa mucho en ese nivel. Hoy están Enrique Rivers, Erick Lonis, nacidos aquí y que tratan de rescatar 3 o 4 años perdidos. Se los juro, vieran qué difícil recuperar eso. Hay gente de gran capacidad como Rivers, Lonis, Roy Myers, (Christian) Bolaños o Vladimir (Quesada).

En el tiempo de ellos se hizo muy bien. Vino esta gente de afuera y nos retrocedieron 3 o 4 años y vieras qué complicado que está”.

Finaliza diciendo que es una triste realidad que deben encarar.