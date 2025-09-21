Tras los malos resultados y no cambiar el rumbo del equipo, esta mañana la junta directiva del Herediano tomó la decisión de despedir a Hernán Medford como DT del equipo.

De hecho, la noticia la confirmó el propio entrenador en su red social de Instagram. En la cual compartió un mensaje de agradecimiento hacia los jugadores, aficionados y junta directiva.

Medford deja en la séptima posición de la tabla al “Team” tras la derrota de este sábado en el Lito Pérez ante Puntarenas y registra solo un 31% de rendimiento.

El equipo ya lo anunció.

En un breve comunicado la directiva florense indicó que “el Club Sport Herediano informa que Hernán Medford no continuará como director técnico de nuestra institución.

Agradecemos su compromiso y profesionalismo durante su gestión en el club y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”.