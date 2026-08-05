Medford prepara sorpresas en formación de Saprissa

La formación estelar del Deportivo Saprissa para enfrentar este miércoles al Alianza de Panamá podría presentar varias sorpresas, según lo ensayado por el técnico Hernán Medford en la previa del compromiso de Copa Centroamericana.

La principal modificación llega obligada por la ausencia del cubano Luis Javier Paradela, quien deberá cumplir una sanción de tres partidos. Ante ese escenario, todo apunta a que Bancy Hernández y Keyshwen Arboine serían los encargados de ocupar los extremos del ataque morado.

Newton Williams es el jugador sensación de Saprissa. Foto: Sergio Espinoza

Sin embargo, la mayor novedad estaría en la delantera. A falta de la confirmación oficial, Grupo Extra supo que Newton Williams se perfila como el elegido para comandar el ataque y buscar los goles desde el arranque, en una decisión que marcaría una de las principales apuestas de Medford para este compromiso.

Si no hay cambios de última hora, esas serían las principales variantes en el once inicial con el que Saprissa intentará sumar un triunfo en casa y encaminar su clasificación en la Copa Centroamericana.