Medford le tira fuerte a los españoles que estuvieron en Saprissa

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Sin pelos en la lengua, el técnico Hernán Medford no se guardó nada al criticar a los españoles Sergio Gila y Luis Tornadijo, quienes fueran Gerente Deportivo y jefe de divisiones menores, respectivamente. Las declaraciones las dio luego del empate 1-1 ante Liberia, por el juego de ida de las semifinales del Torneo de Copa, donde utilizó muchos jóvenes.

¿Cómo hacer para volver a ver a estos jóvenes?

“Es que eso hay que llevarlos poco a poco. Los jóvenes no deben brincarse etapas. Yo estoy llegando al equipo. Hay cosas que no conocía bien. Recuerde que este equipo con los extranjeros que tuvieron manejando divisiones menores retrocedieron a Saprissa mucho en ese nivel. Hoy están Enrique Rivers, Erick Lonis, nacidos aquí y tratan de rescatar 3 o 4 años perdidos. Se los juro, vieran qué difícil recuperar esos 3 o 4 años que esos señores dejaron botados. Hay gente de gran capacidad como Rivers, Lonis, Roy Myers, (Christian) Bolaños o Vladimir (Quesada). Es algo que en el tiempo de ellos se hizo muy bien. Vino esta gente de afuera y nos retrocedieron 3 o 4 años y vieras qué complicado que está. Ellos están tratando de mover estas cosas, pero ahí es cuando uno les dice a ustedes que nos den más valor a nuestra gente, que hay muchos muy preparados. Lamentablemente tuvo que venir gente de afuera a retrocedernos en ligas menores. Qué triste realidad, pero por dicha ahora hay gente nacida en el Saprissa y tratan de cambiar todo eso”.

¿Qué valor le da a ese punto sin Mariano Torres ni Kendall Waston?

“Si vine con estos muchachos es porque estaba convencido de lo que quería, no iba a venir con dudas, porque el jugador que está en Saprissa puede jugar en cualquier momento. Los jóvenes demostraron cosas muy buenas. Salgo muy contento con el empate y es un partido de 180 minutos. No sé si me pueden recordar el último marcador de Liberia aquí y fue solvente. No hablo de nombres, empató el Saprissa”.

¿Qué le deja el trabajo de los muchachos y de Kenneth González?

“Es que está Julián González, Cordero, Myrie, Elizondo, jugaron bastantes jovencitos y lo hicieron bastante bien. Es una copa un poquito enredada, no sé cómo la hacen tan enredada, pero hay que aceptarla como es. Sacar un empate aquí no es fácil y con un equipo jugando bien.

¿Qué le parece el Torneo de Copa?

Siempre lo he dicho, esta copa no debería hacerse así, uno las cosas las hace por convicción. Debuté a muchos jugadores sin esa regla. Al final queremos ganar esta copa, pero creo que hay ciertas cositas que mejorar al nivel administrativo y unas reglas de la copa, el torneo y los menores. Seguiré por la misma línea, debutando jugadores que al final llegan a selecciones y juegan afuera porque lo hacemos por convicción y no por obligación”.