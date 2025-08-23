El técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford lanzó serias críticas a sus propios jugadores, después de la derrota ante el San Miguelito de Panamá, 2 a 0, por la Copa Centroamericana. “Hay que cambiar la actitud y sacar el carácter ya porque no hay tiempo. Esto no es de ahora, eso viene desde hace tiempo atrás y hay que aceptarlo. Con poco tiempo es difícil acomodar ciertas cosas, pero ya lo detecté. Vamos a tener que hablar a nivel de actitud. Eso es lo que está haciendo falta. Calidad hay, pero con esa actitud no le ganamos a nadie”.

Pero el técnico va más allá y dice que los jugadores deben asumir su parte. “Directo al grano, ellos son profesionales y deben aceptar las cosas.

Qué bonito eso de que siempre es el entrenador. Eso ya se acabó, ellos tienen que aceptar sus responsabilidades. Se viene el otro partido y se da lo mismo. Voy a tener que hablar con ellos fuerte. El que lo acepta lo acepta y el que no que vaya a ver qué hace. Hay que cambiar ya porque no hay tiempo”.