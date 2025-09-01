El Club Sport Herediano ganó 3 puntos de oro en su casa, el estadio Carlos Alvarado Villalobos de Santa Bárbara, donde se midió al Puntarenas F.C., lo derrotó 1 a 0 y le quitó el invicto.

La única anotación fue obra de Luis Ronaldo Araya, en una jugada que él mismo creó y pasó el cuero a su compañero Marcel Hernández. Cuando el cubano lo tenía en su poder llegó el mismo Araya y se la quitó de sus pies con potente remate que no pudo contener el guardameta enemigo. Apenas se jugaban 18 minutos y así pasaron los minutos con un cuadro liberiano que no tenía una respuesta contundente.

Para el complemento, al 82’ Emerson Bravo pudo cambiar la historia y aumentar la cuenta. Sin estar marcado y sin portero en el marco rival envió el balón a las nubes.

El técnico Hernán Medford le ganó la partida a su colega José Saturnino Cardozo y no les permitió a los hombres del cuadro de la Ciudad Blanca que se despegaran. Se dio el regreso de Dany Carvajal y Elías Aguilar se quedaba en la banca, entre otras variantes.

Herediano saltó a la cancha con Dany Carvajal, José Corrales, Darryl Araya, Getsel Montes, Aarón Murillo, Sergio Rodríguez, Allan Cruz, Brian Rubio, Luis Ronaldo Araya, Joshua Navarro y Marcel Hernández.

Liberia le dio la confianza a Antonny Monreal, Yeison Molina, Joaquín Huertas, Johan Cortés, Adrián Chévez, Malcom Pilone, Sebastián Padilla, Barlon Sequeira, Randy Ramírez, Fernando Lesme y Alonso Hernández.