Medford explotó: “Soy sensible y a veces resentido”

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Fiel a su estilo, Hernán Medford no se guardó nada en la conferencia de prensa previa al partido entre Cartaginés y Saprissa.

Al técnico morado le consultaron sobre su relación con la prensa y reaccionó luego de las críticas que surgieron tras sus declaraciones del domingo, cuando afirmó que “le pasaron por encima” al Herediano.

“Cuando yo me enoje y hablo mal de un periodista porque lo critico, que no me venga a conciliar. El periodista es muy sensible. Hay periodistas que son muy sensibles porque uno les dice un defecto o algo que hicieron mal y lo toman de forma personal”, expresó.

Medford insistió en que debe existir equilibrio en las críticas entre técnicos y comunicadores.

“Si lo vamos a hacer parejo, entonces que no se resienta. Yo sí soy resentido. Algunos hablaron paja después de que dije que le pasamos por encima a Heredia y me cuestionaron. Eso no está bien. Pueden opinar diferente a mí”, agregó.

Incluso reconoció su propia reacción ante los comentarios.

“Como les dije: el negrito es sensible. Soy muy sensible ante ciertos comentarios y resentido también, a veces”, afirmó.

El entrenador no mencionó a los periodistas a los que hacía referencia, aunque dejó claro que espera una relación más equilibrada con la prensa.