El técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford, salió muy molesto al perder 1 a 0 ante Puntarenas F.C. en el “Lito” Pérez.

Así lo demostró en conferencia de prensa cuando se le preguntó si pensaba que la continuidad en su puesto podía estar en duda. “Cuando ustedes hacen entrevistas no sé por qué no preguntan de fútbol. Si usted quiere meter presión hace esas preguntas. Puede preguntar de qué hizo Puntarenas, pero me salís preguntando algo que no me debe preguntar a mí. Esa pregunta la hace hasta mi abuela. No me tiene que preguntar a mí”.

Se niega a hablar de un solo jugador y señala que él es el gran responsable. “Yo soy el responsable. Imagínese que deba explicar por qué metí a cada uno. Son decisiones mías y respaldo a los jugadores”.

Es del criterio de que ellos dieron más. “Usted saca estadísticas, pero nosotros tuvimos más llegadas de gol. No fuimos efectivos, pero tuvimos más ocasiones de gol”.

Y al preguntarle sobre por qué hizo tres cambios indicó “porque me dio la gana. En ningún lado dice que tengo que hacer los tres cambios. Son decisiones del técnico. A veces uno hace los 5 y ustedes dicen que fueron malos. Me está quedando a deber la conferencia de prensa.