El nombre de Hernán Medford en Herediano siempre se asocia con éxito, campeonatos y celebraciones. De hecho, los títulos obtenidos en los Veranos 2016 y 2017 respaldan su trayectoria.

Sus últimas dos etapas han sido objeto de cuestionamientos. Por ejemplo, su más reciente paso fue con Sporting, donde comenzó bien pero no logró clasificar. En el siguiente torneo inicia mal y fue separado del cargo antes de finalizar temporada. Posteriormente en Guatemala dirigió durante los últimos ocho meses.

Ahora regresa a un Team muy diferente al que dirigió por última vez en 2022. Pero, como lo mencionó el propio Medford a su llegada al país, vuelve a lo que considera su casa. Una casa en la que ha ganado un total de 3 campeonatos, sin contar el título obtenido como asistente técnico de Jafet Soto en 2018.

¿Medford es sinónimo de éxito en Herediano? La respuesta es sí. Los títulos que ha ganado como estratega y asistente técnico así lo demuestran. Es importante señalar que su última etapa dejó mucho que desear. En Apertura y Clausura 2022 dirigió 24 partidos, con 13 victorias, 8 empates y 3 derrotas. Sumó 47 puntos, lo que le dio un rendimiento del 65%. Aun así, no logró coronarse campeón nacional, un pendiente que buscará saldar en esta cuarta etapa.

Los éxitos de Medford

• 2 títulos nacionales

• 1 título como asistente

• 1 Supercopa

• Más de 100 partidos dirigidos con el equipo

Datos: Gerardo Coto Cover