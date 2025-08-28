El delantero cubano Marcel Hernández no ha renovado con el Club Sport Herediano y ya rechazó la oferta que le hicieron. En declaraciones a Tigo Sports menciona el tema. “La oferta no la valoré, no te voy a decir mentiras. Lo hablé con Gustavo (Pérez, Gerente Deportivo), agradezco la oferta pero no es lo que espero y se lo hice saber. Es parte de la negociación, tenemos una buena relación y en este tipo de negociaciones es normal, tú me ofreces y yo te doy el punto de vista y nos entendemos. Ahora esta disfrutar, estar tranquilo con lo que se esta viviendo en el Herediano. No hay que hacerle eco a algo que no es. Hicieron una propuesta y les hice saber lo que pienso”, contó.

Indica que ha sido una propuesta y quiere seguir en el club, pero no le agrada lo que le están ofreciendo. Indica que tiene ofertas de Costa Rica y del exterior. ¿Alguna será de Saprissa? “Eso no te lo puedo decir pero estoy terminando contrato”. Por su parte el Gerente Gustavo Pérez confirma el acercamiento. “Conversamos un poco, me externó lo que deseaba y nosotros le ofrecimos. Ya tiene un ofrecimiento para el análisis ya tiene la oferta en su mano y sobre eso vamos a trabajar”.

Aparece el profe Medford

Pero a esta novela se le agrega la opinión del entrenador florense Hernán Medford, quien abiertamente desea que se quede. “Con lo de Marcel ya esa parte no me incumbe a mí. Pero es un jugador importante. Si a mí me dicen que si tiene que quedarse, para mi tiene que quedarse. Eso está claro porque es el goleador. Es un jugador importante y que hace diferencia. Pero lamentablemente yo no me puedo meter en eso, en la negociación. Es un jugador sumamente importante para el equipo”.

Hoy se miden al Municipal

Los Rojos del Municipal son el rival a vencer esta noche, a las 8 p.m., en el Estadio Nacional por la Copa Centroamericana. Los florenses deben ganar, no les sirve empatar. Incluso si ganan y lo hace Real España ante San Miguelito, dependiendo de los goles del cuadro de Jeaustin Campos quedarían fuera.

Medford señala que de nada sirve que él venga de un pasado reciente por el balompié chapín, con el Marquense, ni que el Municipal pudiera presentar bajas en su formación estelar.

“Municipal puede venir con bajas, pero si hablamos de bajas estamos pares porque nosotros tenemos bastantes. Es verlo como es un equipo sólido, de respeto, que no vamos a contar los que no están. Nos va a dar la pelea”, contó el “Pelícano”.