Medford envía mensaje a Newton Williams tras sequía de goles

Técnico morado contundente

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El técnico del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, lanzó un contundente mensaje al delantero panameño Newton Williams quien vive un complicado momento sin anotaciones.

Williams lleva 9 encuentros sin hacer goles, su último tanto fue el 11 de agosto ante Deportivo Mixco de Guatemala, por Copa Centroamericana.

“Uno hace trabajo de definición, lo trabaja para seguir mejorando; pero el jugador tiene que poner de su parte y trabajarlo. Uno quiere que meta goles, tenemos que mejorar esa parte, los goles van a venir”, dijo Medford.

El canalero fue de menos a más en el certamen, en el cual lleva tres anotaciones en el torneo nacional y uno en Centroamericana. Con Saprissa eliminado de la Copa, queda el repechaje a Concacaf para sumar.