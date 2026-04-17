Medford defendió a los suyos y lanzó dardo a los “mala leche”

Hernán Medford habló en conferencia de prensa en la previa del Clásico Nacional contra Alajuelense que se disputará este domingo en el estadio Alejandro Morera Soto.

¿Volverá David Guzmán?

“Todos los jugadores están bien, Guzmán está con un poco de dudas. La mayoría que estaban lesionados ya están incorporados entonces en esa parte estoy tranquilo porque hay variedad”.

¿Cómo está físicamente el equipo?

“Físicamente el equipo está bien, lo que hicimos fue hacer rotaciones para llegar al 100% al siguiente partido. La motivación está claro. Un Clásico siempre es motivante, son tres puntos, pero es un partido de mucho orgullo donde los jugadores se matan futbolísticamente en la cancha, ya la motivación ni hace falta”.

¿En qué posición veremos a Fidel Escobar?

“Fidel puede jugar en cualquiera de los dos puestos, esa es la ventaja. Ya es un muchacho que está físicamente bien, sabemos que estará listo para jugar el próximo Mundial con Panamá”.

¿Siente que los delanteros están fallando?

“El problema no es fallar, el problema es estar ahí en ese momento. Ya un jugador puede fallar cinco o seis veces, quiere decir que estuvo presente, pero a veces fallamos, ya después es ir agarrando confianza para que ese promedio de fallas sean menos”.

¿Han practicado penales tras fallar los últimos dos?

“Simplemente es de trabajarlo porque cualquiera puede fallarlos”.

¿Tiene claro que Saprissa no gana en el Morera desde hace 3 años?

“No manejo ese tipo de estadísticas, solo de jugadores, las que me importan, las estadísticas de historias no vienen al caso, lo que cuenta es el presente y el presente es este domingo y la vida está para cambiar historias”.

¿Le gusta el torneo con 10 equipos?

“El torneo con 10 equipos no me gusta, yo preferiría jugar con 12 o 14 equipos. Siguen algunos insistiendo que es por calidad, pero si usted pone dos equipos más ¿Cuántos jugadores tendremos en primera división, en Sub17 y Sub18? De la cantidad tenes que sacar la calidad. Necesitamos cantidad primero. Yo no entiendo a algunos periodistas que dicen que mejor 10. Esto es trabajo para todos, pensemos en el bienestar todos, con una buena organización y control, que haya una buena planificación y habrá más oportunidad para todos”.

¿Qué piensa de la polémica que se hizo porque dos de sus jugadores tomaron cerveza en una fiesta de cumpleaños?

“No es normalizarlo, está claro, pero tampoco es para satanizarlo. Un muchacho que se sienta al mediodía a celebrar su cumpleaños con una cerveza… Yo no sé cuál es el problema. Todavía no entiendo. Somos demasiado moralistas. Todos tenemos que cuidarnos, pero tienen derecho a su vida privada. Mientras no se abusen no sé cuál es el problema. Es un tema de mucha moralidad. Esto es de momentos. Son cositas que no debemos normalizarlas, pero tampoco satanizarlas”.

“Es educar al jugador. Tienen derecho a disfrutar un poquito mientras no haya un abuso. Como una parte salió con problemas, vamos a escabullir para ver qué encontramos en el otro equipo. No sé de qué se trata esto. Todos tenemos cola que nos pisen. El jugador, entrenador y periodistas son públicos, yo también los aconsejo a ustedes que deben cuidarse. Si hay un periodista que es mala leche, que se cuide porque lo vamos a publicar también (entre risas)”.

Saprissa tendrá la baja de Jorkaeff Azofeifa tras recibir la quinta tarjeta amarilla en el torneo, pero recuperaron a Luis Javier Paradela.

Los morados tendrán un entrenamiento más antes de enfrentar a los manudos en un nuevo Clásico Nacional.