El técnico Hernán Medford debutó con el pie derecho en su cuarta vez al frente del Club Sport Herediano, al medirse a Pérez Zeledón. Ambas oncenas se citaron en el estadio Carlos Alvarado, donde al final los locales terminan 2 a 1.

El primer tanto fue de los visitantes, ante centro de Luis José Hernández y cabezazo de Jorman Aguilar. Era el minuto 24. Pero muy pronto, al 26, responde Marcel Hernández.

Cuando parecía que el juego iba a terminar empatado sobre el minuto 90 anota Luis Ronaldo Araya el 2 a 1. A partir de ese momento hubo de todo en el cierre, mucha emociones y dos goles invalidados.

Emerson Bravo marca para Herediano al 93’, pero el central determina una posición antirreglamentaria, apoyado por el VAR. El Team no podía sumar el tercero.

Sin embargo, al 98’ marca Gustavo Méndez para empatar 2 a 2 y de nuevo el VAR interviene por posición prohibida y todo queda 2 a 1 en favor de los rojiamarillos.

Herediano salió a la cancha con Anthony Walker, Haxzel Quirós, Darryl Araya, Getsel Montes, Aarón Murillo, Keymar McLean, Joshua Navarro, Allan Cruz, Elías Aguilar, Jurguens Montenegro y Marcel Hernández.

Los Guerreros del Sur fueron Bryan Segura, Jefferson Rivera, William Fernández, Eduardo Pastrana, Adán Clímaco, Luis José Hernández, José Guillermo Mora, Joaquín Aguirre, Manuel Morán, Jorman Aguilar y Fabricio Alemán.