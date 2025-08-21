Hernán Medford volverá a dirigir un encuentro en competiciones internacionales esta noche, cuando su equipo, el Club Sport Herediano, se enfrente, en Panamá, al Sporting San Miguelito, por la Copa Centroamericana.

Este regreso del “Pelícano” marca la obligación de volver a conseguir un triunfo en torneos regionales, luego de tres años. Curiosamente, la última victoria de Medford en una competición centroamericana también fue con el “Team”.

Para recordarla, debemos remontarnos al martes 16 de agosto de 2022, cuando Medford y sus pupilos viajaron a Canadá para enfrentarse al Pacific FC, en la extinta Liga Concacaf.

Esa visita marcó su última victoria en torneos regionales. En aquella ocasión, el hombre que le dio el triunfo fue Jefferson Brenes, quien anotó el único gol del encuentro.

Después de ese compromiso, Medford dirigió otros tres partidos en competiciones centroamericanas, todos en la Liga Concacaf, con un saldo de dos derrotas y un empate.

De hecho, fue el mismo equipo del Pacific FC quien le propinó su primera derrota. Florenses y canadienses disputaron el juego de vuelta en Costa Rica, donde el conjunto visitante se impuso por 0-1.

En esa misma edición de la Liga Concacaf, el cuadro rojiamarillo se enfrentó dos veces al Real España: los hondureños ganaron el primer encuentro por 3-0, y el segundo terminó con empate 1-1. Ese fue, hasta hoy, el último partido de Hernán Medford en competiciones centroamericanas.

Medford no solo buscará una victoria para romper esa sequía de triunfos, sino también para darle vida al cuadro rojiamarillo en la Copa Centroamericana.

Una buena noticia es que el delantero Marcel Hernández pudo cumplir con los requisitos solicitados y viaja hoy a Panamá.

Sporting San Miguelito vs. Club Sport Herediano

• Hora: 8:00 p.m.

• Estadio: Universitario.

• Dónde ver: ESPN y Disney Plus.

• Motivo: Jornada 3 / Copa Centroamericana.

Lo dijo

“La mentalidad es ganar, nosotros venimos a buscar el partido porque las posiciones están muy pegadas en la tabla. El rival es complicado pero Herediano viene en alzada”.

Hernán Medford, D.T. del Herediano