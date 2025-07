El boxeador costarricense David “Medallita” Jiménez se proclamó campeón de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, el pasado domingo 20 de julio.

En dicha pelea, se enfrentó al mexicano – japonés Kenbun Torres, quien durante el round 3 le propinó un golpe en su oreja izquierda, provocándole una rotura del tímpano.

“Medallita” contó su experiencia en Tiempo Extra Radio, programa que se transmite de lunes a viernes de 12 m.d. a 2 p.m. por Extra Radio 92.3 F.M.

“En ese momento sentí una explosión bastante fuerte en mi oído, me sentía aturdido, desde el round 3 al número 11 estaba completamente sin audición por ese lado”, dijo David.

Jiménez asegura que no podía escuchar absolutamente nada, por lo que el oído derecho era el que estaba trabajando al 200%.

“Yo se los hice saber a ellos, ya en ese momento empezaron a hablar un poco más fuerte y nada, yo sabía que de mi parte yo no iba a abandonar la pelea. La vida es de oportunidades y no se pueden dejar pasar por alto “.

El boxeador tico también expresó que fue bastante difícil pelear con este golpe, e incluso en ocasiones se asustaba al ver la sangre.

“Cada vez que él me conectaba algún golpe o cada vez que yo trataba de mantener el ritmo de pelea, era muy complicado no tener la audición bien y sentir el oído inflamado por dentro. Fueron situaciones bastante complejas, ver donde yo con el guante me pasaba la mano y también había sangre, era complicadísimo”.