Tras el reciente fallo de la Contraloría, los intercambios dentro de la ruta 1, San José – San Ramón, ya tienen empresas a cargo de las obras.

En el periodo de licitación fueron tres las empresas que concursaron para desarrollar dicha infraestructura: la Constructora MECO, que se encargará de las obras en Grecia; Ingeniería Estrella S.A., ganadora de San Ramón; y CHEC, que realizará los trabajos de Naranjo.

Por su parte, el Consorcio R1 Infraestructura pretendía ser el supervisor de las obras, sin embargo, quedaron fuera tras la evaluación del MOPT, por lo cual presentaron una apelación que fue rechazada por la CGR; dejando en firme los demás procesos.

El caso se centró en la experiencia del ingeniero Adán Asdrúbal Corrales, cuya trayectoria fue cuestionada por la Administración. Según el expediente, “para ese momento solamente un proyecto cumplía con lo requerido, es decir, la copia del contrato y carta del cliente en la que se acreditara la experiencia del ingeniero ejerciendo director de Inspección o Director de la Construcción de obras viales”.

R1 Infraestructura alegó que Corrales contaba con más de siete proyectos bajo contratos, pero la Contraloría consideró que la prueba aportada no fue suficiente. Incluso calificó como inconsistente la carta presentada a destiempo: “los atestados sobre la experiencia del Ing. Corrales Quesada nunca fueron aportados en forma oportuna en la oferta”.

El consorcio también señaló un presunto conflicto de interés por parte del ingeniero Alexander Moya, propuesto por el adjudicatario, pero el órgano contralor fue tajante: “no se ha tenido por acreditado, en fase recursiva, que el personal mencionado sea parte de un proceso contencioso administrativo en contra del Estado”.

Finalmente, la resolución concluyó que el recurso carecía de fundamentación y lo rechazó de plano, cerrando la puerta a la impugnación.