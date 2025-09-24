La influencer, Laura Ortega, sorprendió a sus seguidores al revelar por qué decidió decirle adiós al bótox, ese famoso tratamiento estético que la acompañó por cinco años.

Con mucha sinceridad, Laura confesó en un video que el bótox definitivamente no era para ella.

“Conozco a mucha gente a la que le funciona, pero yo soy tan tan tan expresiva, que siento que cuando me inyectaba bótox me veía más señora, porque estaba tiesa”, compartió en sus redes sociales.

La pareja del futbolista, Fernán Faerrón, confesó que esta decisión llegó luego de superar su “obsesión” por evitar las arrugas, y aprovechó para contar que también dejó atrás los rellenos en los labios.

“No me cancelen porque en serio no tengo nada en contra de eso. Como les digo, de verdad hay personas que sí se les ve bien. Pero si ustedes me siguen de toda la vida, saben que yo hago 80 muecas cada microsegundo”, recalcó Ortega.

Entre sus revelaciones, la creadora de contenido dejó claro que por ahora no está pensando en ser mamá nuevamente, aunque su esposo insiste en que le dé un hermanito a su hija pronto con la intención de que puedan desarrollarse juntos desde temprana edad. Ella prefiere disfrutar al máximo los primeros cuatro o cinco años de su pequeña antes de considerar ampliar la familia.