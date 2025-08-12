Elena Hidalgo, quien fue la reina de belleza Miss Universe Costa Rica 2024, sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia sobre su salud a través de redes sociales.

En una publicación reciente, la modelo aparece acostada en una camilla dentro de un centro médico, acompañando la imagen con un mensaje en el que detalla la intervención a la que fue sometida.

Hidalgo reveló que se sometió a una miomectomía, una cirugía para remover un mioma uterino (tumores benignos que crecen en el útero), destacando lo importante que fue encontrar un especialista que respetara sus deseos.

“Quiero compartir algo muy personal. Después de mucha búsqueda, encontré un doctor que respetó mi decisión de mantener mi útero, y siempre estaré agradecida por eso”, contó.

“Han sido días de descanso y sanación, y me siento muy feliz de estar recuperándome, más ligera y con más amor por la vida”, externó.

La publicación recibió cientos de mensajes afectuosos y palabras de aliento, tanto de fans como de personas cercanas.

Entre ellos destacó el de la actual Miss Costa Rica, Mahyla Roth, quien le escribió: “Un abrazo Ele. Que te recuperes pronto”.