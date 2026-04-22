José Saturnino Cardozo, estratega del Municipal Liberia, confesó un tema que tenía guardado desde principios del 2026.

Tras el triunfo ante el Sporting FC y conseguir la clasificación a semifinales, el director técnico declaró que estuvo a punto de no continuar al mando del conjunto liberiano. No obstante, reveló las razones por las cuales, se quedó en la Ciudad Blanca.

“Días atrás dije que Liberia me gusta mucho. En lo personal, soy muy competitivo y lo que siempre busco es seguir creciendo como profesional y persona. He tomado la decisión de quedarme porque me gusta el fútbol, ya que me pude ir en enero, pero no lo hice porque me gusta estar en la cancha”, mencionó.

El paraguayo también señaló que evaluará su continuidad hasta que finalice la participación del club en el Clausura 2026, el cual espera progesar y avanzar hasta la final.

“Seguramente, analizaremos cuando termine el torneo. El objetivo es seguir paso a paso, ganar los partidos y ver hasta dónde nos da. Hay que ver quién nos toca y ver si estamos a la altura de la circunstancias en la liguilla y dar un paso más de lo que hicimos el campeonato pasado, sería fantástico”, indicó.

Ahora, en Liberia tienen la mente puesta en el cierre de la fase regular cuando reciban a la Liga Deportiva Alajuelense, institución que esperan vencer para luchar por el segundo lugar. El juego se efectuará este próximo domingo 26 de abril a las 3:00 p.m. en el Estadio Edgardo Baltodano.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra