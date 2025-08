La fiscal Natalia Rojas asegura que fue presionada por Celso Gamboa y la exfiscal Berenice Smith para que el nombre del exalcalde Johnny Araya no apareciera en una causa judicial.

Así lo dijo en su participación como testigo en el juicio que se lleva contra Gamboa, Araya y Smith, por un aparente tráfico de influencias.

Rojas señaló que en una sesión, a la que le llamaron, estaba Gamboa, quien en aquel momento era subjefe del Ministerio Público y la ex fiscal Smith.

En ese espacio, Smith y Gamboa le ordenaron que en el sistema informático no apareciera el nombre de Araya como imputado, sino como denunciado o investigado.

“Me dieron un documento, me dieron la orden de doña Berenice, no me pidieron opinión, Celso Gamboa y Berenice me dieron una orden tajante, me presionaron para que ese nombre no apareciera más”, indicó la testigo.

La fiscal dijo que Gamboa le dijo que hiciera el trámite para ese mismo día, pero debido a que tenía otro tema pendiente relacionado con Crucitas, hizo lo ordenado al día siguiente, como le indicaron.

“Me urge que la gestión sea contestada hoy, porque así se lo dije a Johnny Araya”, habría dicho Gamboa a la testigo.

La mujer fue enfática en que realizó lo ordenado porque se trataba de superiores del Ministerio Público y ella tenía que acatar lo indicado.