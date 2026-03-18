Katherinne González, imitadora de Pelando el Ojo, tuvo que ser atendida de urgencia este martes tras presentar complicaciones de salud que la llevaron al hospital.

La figura de la televisión nacional dio a conocer lo ocurrido por medio de sus redes sociales, donde explicó que venía arrastrando molestias desde días atrás.

Además, reconoció que durante el último año descuidó un padecimiento que ya tenía, en medio de un proceso personal difícil tras la pérdida de un familiar cercano.

“Hace días regresaron mis reacciones alérgicas y me preocupé mucho”, indicó en sus redes. “Debo ser sincera y contarles que, desde abril del año pasado, me descuidé con mis alergias e intolerancias, me dio totalmente lo mismo y ahora más que nunca sé que este tema hay que tomarlo con seriedad”, afirmó.

Aunque no hizo referencia directa al fallecimiento de su padre, sus declaraciones apuntan a ese episodio como un factor determinante en el descuido de su salud.

“Si ustedes tienen sospechas de una alergia, vayan donde un profesional y por favor cuídense mucho y eviten consumir cosas que les hacen daño a su cuerpo. Consejo del día, cuídense mucho, las alergias es un tema importante del cual hablar”, mencionó.