Me pegaron una vénerea, con 72 años

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un lector de 72 años nos escribió relatando que contrajo una gonorrea en una sala de masajes donde tuvo relaciones sexuales. Curiosamente él menciona que jamás creyó que a su edad lo fueran a “pegar”.

Recordemos que por mucho tiempo se manejó la falsa idea de que los adultos mayores no estaban en capacidad de tener relaciones sexuales, al punto que socialmente se les relegó a un papel de “abuelos cuenta cuentos”. Es decir, de adultos que chinean nietos, pagan recibos y hacen las vueltas de la casa.

Por el contrario, la ciencia es clara en señalar que la respuesta sexual se mantiene a lo largo de los años y que las personas mayores tienen necesidades sexuales y afectivas como cualquier otra persona y por lo tanto tienen relaciones sexuales aun en aquellos casos en que no cuentan con una relación de pareja, como sucede con las personas divorciadas, separadas, viudos y solteros.

Por eso siempre debemos recordar que el riesgo de un contagio venéreo está presente a cualquier edad, incluyendo a las personas mayores y desde luego es más pronunciado en aquellos que contratan servicios sexuales.

Con el advenimiento del divorcio como forma generalizada de resolver las diferencias maritales hoy son muchas las personas mayores que no tienen pareja ni las condiciones para crear un vínculo, de tal manera, que recurren a salas de masajes, prostíbulos o a servicios de chicas prepago y algunos cometen el error de no utilizar el preservativo y por ende se exponen al riesgo de adquirir una enfermedad venérea.

Particularmente las infecciones causadas por la Neisseria Gonorrea suelen provocar la salida abundante de pus por el caño de la orina, y además es común que se acompañen de otras infecciones por eso siempre es recomendable realizar una valoración completa para detectar otros gérmenes.

Claro está, al margen de estos detalles, es muy importante que la persona que ha tenido una relación de riesgo acuda al centro médico, aun cuando no tenga síntomas, para realizar los estudios correspondientes y así recibir los beneficios que ofrecen los tratamientos actuales con los que se puede tratar de manera efectiva esta infección. Desde luego, entre más rápido se reciba el tratamiento más efectivo resulta, y más rápido se da la curación.