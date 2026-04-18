“Me paro de pie”, narrador quedó asombrado con Navas

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Keylor Navas volvió a ser figura con Pumas en la Liga MX.

El guardameta tico destacó con varias intervenciones clave durante la visita ante el Atlético San Luis, donde fue determinante para sostener el resultado.

Su acción más sobresaliente llegó al minuto 50, cuando evitó un gol prácticamente cantado tras un potente cabezazo rival, firmando una atajada de alto nivel.

La intervención generó elogios incluso en la transmisión internacional de ESPN, donde el narrador no ocultó su admiración, pero tuvo una curiosa equivocación al decir: “Me paro de pie”.

Pumas se impuso 0-2 como visitante y, con este triunfo, escaló hasta la segunda posición del torneo.