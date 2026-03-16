“Me operaré en otro momento”

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Carolina Venegas sufrió fracturas en su nariz tras recibir un codazo de Emelie Valenciano en el Clásico. Venegas confirmó que la jugadora manuda se disculpó tras el partido.

“Me mandó un mensaje al día siguiente disculpándose. No creo que haya querido fracturarme, pero le dije que tenía que tener cuidado”, dijo.

Sobre la máscara, asegura que es cómoda, pero se le dificulta a la hora de estar en cancha. “Hay momentos donde recibo el balón y me tapa la visibilidad, entonces hago un toque de más”, expresó.

Por último, aseguró que tras la fractura debía operarse, pero no es su prioridad. “Tenía que operarme, pero lo haré en otro momento. La parte estética para mí no es importante ahora, mientras pueda respirar bien, creo que es fundamental”.