La periodista e influencer Johanna Villalobos denunció el acoso constante de casinos en línea que la presionan para que haga contenido promocional, pese a sus repetidos “no”.

“Me tienen harta, pero harta’. Espero que esto le llegue a la gente que le tenga que llegar: los casinos virtuales. O sea, me tienen acosada. Ya llevo meses así, y desde hace tiempo quería hablar de esto.

Villalobos compartió que “no tiene interés alguno en colaborar con ese tipo de negocios en línea”. Aunque no juzga a quienes sí aceptan colaborar con estas marcas, la influencer dejó claro que, por motivos personales, no está dispuesta a sumarse a este tipo de campañas ni a ceder ante el acoso constante que recibe.

“Tuve una persona muy cercana a mí que tuvo problemas con los casinos, y esto realmente es algo que pasa muchísimo en Costa Rica y en el mundo”, recalcó.

La tica además aseguró que le han ofrecido “hasta el doble o el triple de dinero de lo que ella cobra por su trabajo”.

Además, Villalobos reveló que solo en los últimos días tuvo que bloquear a tres cuentas diferentes que, entre todas, le enviaron más de 15 correos electrónicos, intensificando el acoso para que acepte hacer negocios con ellos. “Me tienen harta, me acosan”, agregó.

Hay que destacar que en los últimos días, se ha observado un aumento en las promociones de casinos en línea difundidas por diversas figuras públicas en redes sociales, cuyo objetivo es incentivar a las personas a realizar apuestas a través de estas plataformas.