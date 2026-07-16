“Me la vendieron por Facebook”: cae motociclista con licencia falsa

Un motociclista fue detenido y presentado ante el Ministerio Público tras ser sorprendido conduciendo con una licencia falsa que, según afirmó, compró a través de Facebook, de acuerdo con un video divulgado por la Policía Municipal de San José.

Los hechos ocurrieron durante un operativo realizado en las inmediaciones del Parque Metropolitano La Sabana, donde oficiales detuvieron al conductor para una inspección de rutina.

“Al solicitar la licencia de conducir, los oficiales detectaron que el documento presentaba un número con más dígitos de los correspondientes. Tras realizar la consulta, se confirmó que la licencia no existía. El conductor indicó que la había comprado por medio de Facebook porque la necesitaba”, informó la Policía Municipal.

Además del presunto uso de un documento falso, las autoridades determinaron que la motocicleta circulaba sin marchamo, por lo que fue retirada de circulación. Asimismo, al conductor se le impuso una multa superior a los ¢400.000.

El caso fue remitido al Ministerio Público y, por orden de la Fiscalía, el motociclista quedó detenido como sospechoso del presunto delito de uso de documento falso.